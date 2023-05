Amici 22, Isobel in lacrime prima della finale per le parole di Mattia: «Mi ricordo quando è arrivata...»

I 4 finalisti di Amici 22 si preparano per la grande finale che decreterà il vincitore assoluto tra Mattia, Isobel, Angelina e Wax. La produzione dello show sta dedicando le ultime ore di programmazione televisiva al percorso che i ragazzi hanno fatto per giungere fino a questo punto. Nel ripercorrere il cammino di Isobel, si è scoperto che la giovane ballerina australiana si è presentata ai casting di Amici più di una volta, la prima quando aveva soltanto 16 anni. Poi finalmente, grazie a una sfida, è riuscita a conquistare un banco della scuola. Il ballerino Mattia ha dedicato alla ragazza delle parole commoventi, condivise da tutti. «Lei è stata tanto importante per noi perché mi ricordo quando è arrivata: è cambiata l’atmosfera. Era una giornata piena di pioggia e temporale, ed è arrivato il sole», ha spiegato Mattia.

Foto ufficio stampa Amici, Red Communication; music Korben