Amici 22, polemiche social dopo la finale: il gesto dell'ex vincitore (ballerino) fa discutere

La ventiduesima edizione di Amici, il noto talent show di Maria De Filippi, ha visto la sua finale andare in onda domenica 14 maggio, con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola. Tuttavia, sui social non sono mancate le polemiche da parte di molti telespettatori che non hanno approvato la scelta del televoto. Infatti, la cantautrice Angelina Mango era considerata la grande favorita già da diverso tempo ma in molti parteggiavano anche per Isobel. Per questo motivo, le recriminazioni e le insinuazioni online non sono affatto mancate e, anzi, sembra che qualcuno che dal programma ci è anche passato non sia soddisfatto della vittoria di Mattia. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa ha postato sui social per commentare il trionfo del ballerino ad Amici 22.

Foto ufficio stampa Amici, Red Communications, Kikapress; music by Korben MKdB