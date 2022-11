Amici 22, spoiler puntata domenica: Maria così furiosa non si era mai vista

Un'altra registrazione dell'appuntamento della domenica di Amici 22 si è consumata negli studi di Roma e puntualmente cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sui social. Attraverso SuperGuidaTV e Amici News si scopre quindi che qualcosa - o qualcuno - ha fatto tremendamente arrabbiare Maria De Filippi. Ancora una volta sarebbe stato mandato in onda un filmato in cui si vede la casetta dei ragazzi versare in condizioni discutibili, tanto da far scattare l'ennesimo provvedimento disciplinare per le mancate pulizie in casetta. I colpevoli di disordine e sporcizia in casa, però, non sarebbero saltati fuori subito e Maria - furente - avrebbe fatto personalmente i nomi dei colpevoli, mandandoli in sfida diretta, col favore dei professori. Gli allievi oggetto del provvedimento improvviso sono: Ndg, Gianmarco Petrelli e Mattia Zenzola.

Foto Red Communications; music Funday from Bensound.com