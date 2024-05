Amici 23, daytime inappropriato? I fan scandalizzati da Lilli Gruber e dal suo libro

Il daytime di Amici 23 è un appuntamento pomeridiano che di solito è sinonimo di intrattenimento leggero, tanto è vero che ha recentemente sollevato un polverone per via di un episodio che molti spettatori hanno definito troppo piccante per essere mostrato in televisione alle 4 del pomeriggio. Il 2 maggio scorso, infatti, l'ospite speciale Lilli Gruber ha portato sul palco del talent show il suo ultimo libro, »Non farti fottere. Come il supermercato del p*rno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali». Il titolo stesso suggerisce la tematica audace affrontata dall'autrice. Ma per quale motivo molti telespettatori non hanno apprezzato l’incursione della giornalista nel programma di Maria De Filippi? Davvero il tema del libro è inappropriato per essere mostrato in tv durante il daytime?

