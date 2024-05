Amici 23 il Serale, anticipazioni di sabato 4 maggio: il nuovo eliminato e gli ospiti della puntata

Le anticipazioni della prossima puntata del serale di Amici 23, che andrà in onda sabato 4 maggio su Canale 5, sono finalmente arrivate, creando tutta una serie di nuove emozioni e aspettative tra i fan del talent show più seguito d'Italia. Grazie alla registrazione avvenuta lo scorso giovedì, ora abbiamo a disposizione gli spoiler su quello che accadrà: chi sarà il prossimo eliminato e quali ospiti speciali si uniranno alla puntata condotta come sempre da Maria De Filippi. Non ci resta quindi che andare a rivelare chi dovrà dire addio alla scuola di Amici. Ma non è tutto: gli ospiti della prossima puntata promettono di aggiungere ulteriore fascino e intrattenimento allo spettacolo.

Foto Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; musica Korben