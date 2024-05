Amici, Maria De Filippi cambia la finale. Le indiscrezioni sulla modifica al regolamento

Con l'avvicinarsi della finale di Amici 23, prevista per il prossimo 18 maggio, si accende la speculazione sulle nuove possibili modifiche al regolamento, una pratica diventata quasi consueta nel corso degli anni. Mentre i fan della scuola di Maria De Filippi sono ancora intenti a domandarsi se il pubblico avrà ancora l'ultima parola nella scelta di chi trionferà nel programma, i concorrenti rimasti in gioco si preparano a una sfida epica in attesa che di arrivare all’appuntamento finale. Ma come potrebbe cambiare il regolamento quest’anno? Quali sono le novità che la produzione ha deciso di introdurre? Cosa sarà diverso dagli anni scorsi? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; musica Korben