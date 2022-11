Amici, Rudy Zerbi furioso per quello che è successo: provvedimento disciplinare a tutta la classe

Ancora una volta, la classe di Amici 22 è stata oggetto di un provvedimento disciplinare a causa della sporcizia e del disordine nella casetta dove gli allievi vivono. Durante la puntata della domenica, a prendere in mano la situazione è stata la stessa Maria De Filippi: molti dei colpevoli si sono rifiutati di esporsi e i ballerini Gianmarco Petrelli e Mattia Zenzola sono finiti in sfida immediata, ma non solo: è stato proprio Rudy Zerbi, visibilmente arrabbiato, a mandare in sfida per primo NDG, chiedendo a gran voce ai ragazzi di chiarire tra di loro il prima possibile la situazione. «Rudy che predice il delirio che sarà mandato in onda lunedì per preannunciarci la lite amiciana dell’anno», «Una cosa che ho sempre odiato è quando per uno ci rimette sempre qualcun altro… Se Maria sa i nomi di chi non fa nulla che li faccia invece di far rischiare a chi fa il suo», hanno twittato alcuni.

Foto Red Communications, Kikapress; music Funday from Bensound.com