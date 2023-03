Amici spoiler, bacio galeotto in puntata: tutte le anticipazioni seconda puntata serale

SuperGuidaTv ha spoilerato una gran parte di ciò che vedremo nella seconda puntata del serale di Amici di Maria De Dilippi. La puntata è stata divisa in tre manches, ognuna delle quali ha visto le sfide tra i concorrenti dei diversi team. Tra le prove ci sono state esibizioni di canto, ballo e duetti, con giudizi e commenti dei coach e dei professori. Il primo eliminato è stato il cantante Piccolo G, mentre il ballerino Gianmarco e il cantante Cricca si sono sfidati per la seconda eliminazione. A fare scalpore è stato anche un bacio tra Mattia e Benedetta, dovuto chiaramente dalla coreografia ballata al centro dello studio. «Ma il bacio di Mattia e Benny è vero?», ha chiesto un utente su Twitter, in cerca di conferme. Alla fine, gli sfidanti che hanno perso si sono sottoposti al ballottaggio, cantando un inedito per cercare di salvarsi. La competizione è stata vinta dai concorrenti del team Arisa e Raimondo Todaro.

Foto Red Communications, music Summer from Bensound.com