Amici spoiler, due eliminazioni prima puntata serale: chi è uscito

La prima puntata del serale di Amici è stata registrata e andrà in onda il 18 marzo su Canale 5. Nel frattempo in rete cominciano a spuntare le prime anticipazioni di ciò che è accaduto in studio. Sappiamo che le tre squadre di talenti si sono sfidate secondo il meccanismo di gioco: Raimondo Todaro e Arisa, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Secondo Superguida Tv, la prima eliminata della serata è stata Megan. Federica e Ndg sono invece finiti al ballottaggio per la seconda eliminazione, che come l'anno scorso viene comunicata ai ragazzi una volta tornati in casetta: per scoprire chi è stato eliminato non resta dunque che attendere la messa in onda di sabato sera. Si sa anche che Pio e Amedeo hanno intrattenuto il pubblico. Dopo Sanremo 2023, molti si aspettavano anche di vedere come ospiti Lda ed Elodie, ma dalle anticipazioni non è ancora chiaro se saranno prima o poi presenti.

Foto Red Communications; music Moose from Besound.com