Anche Zerocalcare nel team di superstar del fumetto al servizio di Dylan Dog

Un team di autori travolgenti capaci di conquistare come mai prima i lettori e diventare star assolute del mondo del fumetto. Zerocalcare, Maicol & Mirco, Marco Bucci e Jacopo Camagni. Sono loro i protagonisti del nuovo Dylan Dog Color Fest, in arrivo in edicola il prossimo 6 agosto. Un evento esclusivo che vede il debutto nelle edicole italiane di Groucho Quarto, il volume che raccoglie, per la prima volta proposte nella loro versione a colori, 3 storie speciali del mondo dell’indagatore dell’incubo. Storie scritte e disegnate da alcuni dei più amati, seguiti, richiesti fumettisti in circolazione.

