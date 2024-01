Anita Olivieri paragona Perla Vatiero a un cane: le critiche continuano anche dopo l'appello di Mirko

Nel mondo a parte del Grande Fratello, le vicende sono sempre in fermento e, ormai da qualche giorno, l'attenzione dei telespettatori si è focalizzata sulle interazioni tra Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Marco Maddaloni nei confronti di Perla Vatiero. I concorrenti della casa sembrano essersi spinti oltre i confini della leggerezza con delle battute che riguardano un tema particolarmente delicato per la coinquilina campana: il cibo. Il pubblico del reality show di Casa Mediaset ha reagito in maniera unanime a questa serie di vicende, manifestando un'interessante ondata di empatia e preoccupazione nei confronti della ragazza. La giovane è stata presa in giro ancora una volta per la sua volontà di mettersi a dieta ma di non riuscire a resistere alla tentazione di mangiare i biscotti. Così, durante un momento di chiacchiere condivise, Marco Maddaloni ha detto a Perla di evitare di dire continuamente di voler mettersi a dieta se poi non sa resistere e Anita Olivieri l'ha paragonata a un cane che non resiste davanti ai croccantini. Gli sfottò continuano nonostante l'appello di Mirko Brunetti avvenuto durante la puntata in diretta del lunedì sera. L'ex fidanzato, ormai eliminato dal gioco, dallo studio di Canale 5 ha lanciato una frecciatina proprio verso i concorrenti, facendo sapere a Perla Vatiero che non c'è nessuna cosa del suo fisico che deve cambiare e che va benissimo così. «Mangia tutto quello che vuoi che sei bellissima», ha detto Mirko, tra gli applausi del pubblico.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben