Annalisa e l'ammiratore famoso: «È pazzo di lei»

Annalisa è all'apice della popolarità grazie al successo del suo singolo “Mon Amour”, a cui si aggiungono le voci di un possibile duetto estivo con Fedez. Tuttavia, la cantante ligure è finita al centro del gossip per via della presunta passione del rapper Guè Pequeno per lei. Secondo i rumors lanciati dal settimanale Chi, Guè sarebbe follemente innamorato di Annalisa, tanto da mettere like sotto ogni sua foto su Instagram e postare video molto particolari. Il settimanale fa riferimento ad un video hot che Guè avrebbe pubblicato accidentalmente su Instagram a fine marzo e poi cancellato, in cui si vede il rapper in intimità con una donna filmata di spalle. Non è la prima volta che Guè condivide un video simile: già nel 2017 aveva pubblicato un filmato che è finito nel testo di una delle sue canzoni con Emis Killa.

