Anthony Hopkins celebra 47 anni da sobrio: «Siate gentili con voi stessi»

Usa, 03 gennaio 2023

«Ciao a tutti. Voglio solo augurare a tutti un felice anno nuovo e anche dire che oggi festeggio 47 anni di sobrietà. Questo è un messaggio che non vuole essere pesante, ma spero utile. Sono un alcolizzato in via di guarigione. So che ci sono persone che lottano in questo giorno, vi dico siate gentili con voi stessi», le parole di Anthony Hopkins in un video postato sui social.

