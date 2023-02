Antonella Fiordelisi, lite con Oriana Marzoli: «Sfogati, dato che non fai l’amore. Magari lo fai con Giaele»

Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip: ad essere stato eliminato è stato Antonino Spinalbese, che fino all'ultimo si è giocato la permanenza nella casa con Antonella, anche lei finita al televoto. Fiordelisi ha così scampato l'ennesima nomination e finita la puntata non ha mancato di prendersela con la sua acerrima "nemica". Antonella ha infatti cominciato ad attaccare Oriana, dicendole: «Urla quanto vuoi, sfogati che ti serve dato che non fai l’amore. Non è un problema mio. Magari lo fai con Giaele».

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Moose from Bensound.com