Antonino Spinalbese e le rivelazioni su Belen e Stefano De Martino: «Si erano riavvicinati quando stavamo ancora insieme»

Antonino Spinalbese si toglie qualche sassolino dalla scarpa al Gf Vip, tornando a parlare della fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, dalla quale è nata la sua bambina, Luna Marì. Il concorrente del reality show di Casa Mediaset fa una serie di nuove affermazioni sia sui tempi nei quali si sarebbe consumata la rottura e il ritorno della showgirl argentina con Stefano De Martino, sia su chi avrebbe lasciato chi e sulle responsabilità di ciò che è avvenuto. Ma quale sarà la verità in questo continuo mutamento di versioni? E, soprattutto, come reagirà Belen Rodriguez a queste nuove esternazioni da parte del suo ex compagno?

