Antonino Spinalbese, Nicole Murgia e la «situazione imbarazzante» al Gf Vip

La casa del Gf Vip è spaccata in due: lo sanno bene sia Alfonso Signorini che gli autori del programma, che hanno persino redarguito i concorrenti a causa dei loro comportamenti. Gli spartani e i persiani sono ai ferri corti e divisi tra cortile e veranda. Antonino Spinalbese ne ha parlato con Nicole Murgia, sottolineando come la situazione dia diventata surreale. «Ad oggi c'è una situazione di una squadra, non due: o tutti di là o niente. Dal loro punto di vista è imbarazzante» ha spiegato Antonino, facendo capire che anche se un divieto non c'è, lui stesso prova del disagio ad andare nel territorio degli altri.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Moose from Bensound.com