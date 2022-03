Arisa e Vito Coppola fidanzati? Parole bollenti del ballerino: «Al di là di ogni imbarazzo»

LOLNEWS.IT - Arisa e Vito Coppola si sono incontrati a Ballando con le Stelle: il feeling e la sintonia erano evidenti sul palco. Ora, grazie di nuovo a Milly Carlucci, si sono ritrovati a Il cantante mascherato: lei come giudice e lui come ballerino. Proprio il danzatore di latino americano si è sbottonato sulla complicità con la cantante sulle pagine di Novella 2000: non sono (ancora) fidanzati ma «siamo molto legati…Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici – ha aggiunto - Ci sentiamo tutti i giorni: litighiamo e facciamo pace…C’è quella confidenza che supera ogni tipo di imbarazzo…». Poi la frase bollente che ha lasciato intendere qualcosa in più.

Foto Kikapress; music Once Again from Bensound.com