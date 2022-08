Ascanio Celestini al Castello di Baia con “Barzellette”

C'è arte, teatro, musica e danza nel cartellone di Antro 2022, il Festival del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, in programma fino all'11 settembre tra il Castello di Baia, il Parco archeologico di Cuma e il Parco sommerso di Baia.

Diciannove gli eventi in programma in sedici giorni, come spiega il direttore del Parco Fabio Pagano.

A inaugurare il festival nel Castello di Baia, è stato il poliedrico artista Ascanio Celestini con lo spettacolo “Barzellette”, che prende spunto dal suo omonimo libro.

Celestini si confronta con il linguaggio delle barzellette perché pescano nell'inconscio e, attraverso l'ironia, permettono di smontarlo e conoscerlo.