L'artista più ascoltato del 2021 al mondo su Spotify è, per il secondo anno consecutivo, Bad Bunny, il rapper che ha completamente cambiato la musica latina. Completano il podio i Bts e Drake, seguiti da Justin Bieber e The Weeknd. La reazione di Bad Bunny è decisamente modesta: «Faccio musica, non mi interessa essere un artista numero uno. Mi godo il mio lavoro, spero che il 2022 sia fantastico».