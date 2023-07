Barbara D'Urso via da Pomeriggio 5, lo sfogo della sorella dopo il mancato rinnovo del contratto: cosa ha detto

Qualche mese fa, è stata diffusa la notizia che Mediaset non avrebbe rinnovato il contratto di Barbara D'Urso per il programma Pomeriggio Cinque ma l’ufficialità è arrivata soltanto in questi giorni. Ora, quindi, con la stagione televisiva praticamente conclusa, sui social network è comparso uno sfogo di Daniela D'Urso, la sorella della conduttrice, che non le ha mandate certo a dire. Daniela non ha esitato a esprimere il suo dissenso in modo deciso. Tuttavia, rimane da chiedersi a chi sia diretto il suo sfogo e se riuscirà a influenzare i vertici di Mediaset a cambiare idea. Ma cosa avrà mai scritto la sorella di Carmelita? Andiamo a scoprirlo insieme.

Foto Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music Korben