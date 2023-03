Belen incinta, il gesto che ha scatenato il gossip: Stefano de Martino di nuovo papà?

La popolare conduttrice televisiva Belen Rodriguez ha fatto parlare di sé sui social a causa di un gesto che ha scatenato il gossip sulla sua presunta gravidanza. In risposta ad un fan che le ha chiesto se fosse incinta del suo terzo figlio e che ha scritto: «Belen aspetti il terzo bimbo???», la showgirl non ha risposto ma ha messo un mi piace al commento, suscitando molte supposizioni tra i suoi follower. Inoltre, la sua improvvisa assenza dal programma televisivo Le Iene ha fatto sorgere dubbi sulla veridicità della voce, anche se questa era stata associata a un piccolo problema di salute. Nonostante alcuni fan abbiano notato un presunto aumento di peso, altri non hanno notato alcuna pancia e hanno espresso dubbi sulla presunta gravidanza.

Foto Kikapress, ufficio stampa Mediaset, Shutterstock; music Summer from Bensound.com