Belen, post misterioso dopo l'assenza a Le Iene: «È incinta?»

Belen Rodriguez ha dovuto rinunciare alla conduzione dell'ultima puntata del programma “Le Iene” di martedì scorso per problemi di salute, e questo ha preoccupato i suoi fan, in particolare a causa del suo silenzio sui social. Il 16 marzo, a sorpresa, la showgirl ha fatto un enigmatico ritorno su Instagram, condividendo foto insieme ai suoi due figli, ma senza fare alcuna menzione della sua assenza dal programma o dei suoi problemi di salute. I fan hanno quindi iniziato a condividere varie teorie sulla sua situazione, con alcuni che ipotizzano addirittura che possa essere di nuovo incinta. Belen non ha menzionato il marito Stefano De Martino e la coppia non si mostra insieme da un po' di tempo. Tra i commenti c'è chi parla anche di una possibile separazione. Nonostante le voci, Belen dovrebbe tornare alla conduzione di “Le Iene” regolarmente il prossimo martedì.

Foto ufficio stampa Mediaset; music Summer from Bensound.com