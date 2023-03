Belen Rodriguez come sta? Sostituita all’ultimo minuto a Le Iene: le ultime news su di lei

La puntata di Le Iene su Italia Uno ha visto una sostituzione dell'ultima ora al posto della conduttrice Belen Rodriguez, è apparso Claudio Santamaria. La ragione del cambio è stata spiegata dall'attore stesso al pubblico: Belen non si sentiva bene e non ha potuto condurre la puntata. Santamaria ha quindi mandato un abbraccio alla conduttrice che seguiva il programma da casa. La showgirl è assente anche dai social: l'ultimo post risale a 4 giorni fa. La sostituzione dell'ultima ora ha fatto pensare a molti spettatori a situazioni simili accadute in passato, come quella di Teo Mammucari. Secondo alcune fonti, il conduttore avrebbe lasciato lo studio a causa di una discussione con Davide Parenti ma Mediaset ha prontamente smentito. Nonostante ciò, la sostituzione di Belen con Claudio Santamaria ha portato un po' di freschezza alla puntata e gli spettatori hanno potuto apprezzare la sua presenza sullo schermo.

Foto ufficio stampa Mediaset; music Moose from Bensound.com