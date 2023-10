Belen Rodriguez dimagrita, Cecilia e la mamma Veronica Cozzani corrono in suo aiuto

La salute di Belen Rodiguez preoccupa fan e familiari: la showgirl è visibilmente dimagrita. Dall'ultima rottura con Stefano De Martino sembra che qualcosa sia profondamente cambiato. Cosa sta succedendo a Belen? Belen Rodriguez è recentemente sparita dai radar televisivi dopo aver rinunciato a due apparizioni programmate, in programmi come Domenica In e Stasera C'è Cattelan. Ha giustificato la sua assenza a causa di problemi di salute, confermati da fonti vicine a lei. Cecilia Rodriguez insieme a sua madre Veronica Cozzani hanno aiutato Belen durante questo periodo difficile, mentre Ignazio Moser e la sua fidanzata si sono presi cura della figlia, Luna Marì. Questa situazione ha preoccupato i fan, poiché Belen è apparsa dimagrita e fragile. Il suo ex Stefano De Martino è stato visto in eventi pubblici, mentre sua figlia Luna Marì ha trascorso del tempo con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per permettere a Veronica di assistere Belen. Fabrizio Corona, ex fidanzato e amico di Belen, ha dichiarato a Domenica In che sta attraversando un momento difficile e che dovrebbe ricevere aiuto anziché essere oggetto di prese in giro. Nonostante tutto, in molti si augurano che Belen possa riprendersi e tornare alla sua carriera artistica.

