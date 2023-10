Belve, Francesca Fagnani e l'errore sui dieci comandamenti: «Ho sbagliato, era pure facile»

Francesca Fagnani è tornata con il suo programma “Belve”, dove mette a dura prova i suoi ospiti, costringendoli a raccontarsi senza reticenze. Nella seconda puntata di questa stagione, ha ospitato tre personaggi di spicco: Patty Pravo, Raoul Bova ed Emanuele Filiberto. Tuttavia, il vero momento clou dell'episodio è stato quando la conduttrice ha ammesso pubblicamente di aver commesso un errore riguardo ai dieci comandamenti, dichiarando poco dopo su X: «Ho sbagliato il primo comandamento. Era pure facile». Nel corso del suo programma, Francesca Fagnani ha fatto delle domande dirette e spesso provocatorie ai suoi ospiti. La sua abilità nel mettere a disagio le persone e nel far emergere la loro vera natura è nota e apprezzata da molti. Questa volta, però, sembra che sia stata lei stessa a cadere in una piccola trappola. Nel corso della conversazione con Raoul Bova, infatti, Francesca Fagnani ha iniziato a chiedere i dieci comandamenti, giocando con l'attore, dato il suo ruolo di Don Massimo ricoperto con successo nell'amatissima serie Rai “Don Matteo”. Tuttavia, è stato proprio in quel momento che ha commesso l'errore. Ha affermato che il primo comandamento recitava: «Non rubare», quando in realtà il primo comandamento della Bibbia è: «Non avrai altro Dio all'infuori di me».

