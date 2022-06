Benjamin Mascolo e Bella Thorne al capolinea: «Pronto a un nuovo capitolo, le auguro il meglio»

Hanno fatto sognare due continenti, ma la storia d’amore di B3N (Benjamin Mascolo) e Bella Thorne è giunta al capolinea. A confermarlo, dopo la sospetta assenza di foto insieme, un messaggio social del cantante modenese. «Poco più di tre anni fa la mia strada ha incrociato quella di un essere umano straordinario», esordisce Mascolo. «Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre. Grazie a questa persona, ho imparato cosa significa amare in maniera incondizionata – continua Benjamin nel messaggio social che testimonia amore e dolore insieme – Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amare me stesso, a sentirmi bello, a sentirmi accettato accettando me stesso». «Ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e ho totale fiducia in ciò che deve essere», dichiara quindi Mascolo e conclude: «Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei. Ti amo, Ben».

Foto Kikapress; music Perception from Bensound.com