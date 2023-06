Berlusconi e Marco Travaglio, il retroscena di quando il Cav pulì la sedia da Santoro

Michele Santoro e Marco Travaglio hanno ricordato una famosa puntata del programma Servizio Pubblico andata in onda il 10 gennaio 2013, in cui Silvio Berlusconi era l'unico protagonista. Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, entrambi i giornalisti hanno ricordato in particolare la scena in cui il Cavaliere pulisce la sedia su cui era seduto il direttore del Fatto Quotidiano. Travaglio si è unito a Santoro nel ricordo della puntata, rivelando che non ha vissuto la scena della sedia in diretta, ma l'ha scoperta solo successivamente. «La scena della sedia non la vissi in diretta, fui l’unico in quella sera a scoprirlo dopo. Quando Berlusconi mi fece alzare, io mi girai per salire su una torre nello studio e quindi non vidi quello che successe. Quello fu un colpo di teatro», ha spiegato.

