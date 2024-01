Biagio Antonacci a Domenica In, l’appello contro la violenza sulle donne: «Uomini, imparate a rispettare chi avete amato»

Ospite di Mara Venier nel salotto Domenica In, Biagio Antonacci racconta il senso della canzone “Se io Se lei” e dichiara: «Ritieniti libera di poter riempire la tua vita con altre gioie, altre energie, ricordami, ma lasciami andare… perché lasciarsi andare è anche un gesto meraviglioso, il coraggio di dire fai un’altra scelta, falla liberamente, non ti sentire in colpa, sii una donna, sii un uomo… libero, perchè questo insegna l’amore, questa è la vita, la libertà è la consapevolezza… Questa (la canzone, ndr) vorrei stamparla nella testa di tutti gli uomini che non hanno questo coraggio, il coraggio di rispettare la donna che hanno amato, sono stati anche amati, ma non hanno il coraggio di lasciare andare e allora subentra questo fatto assurdo che si chiama, violenza…»

Immagini RaiPlay www.raiplay.it