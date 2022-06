Blocco 181, i protagonisti della serie Sky Original nelle tavole a fumetti di EmaComics

Blocco 181, la serie Sky Original che coinvolge Salmo nel ruolo inedito di attore e supervisore creativo, diventa un fumetto. A trasformare i protagonisti in personaggi su tavola sono stati i ragazzi della scuola di fumetto EmaComics. Oltre sessanta allievi hanno preso parte a una serie di incontri e attività circa il rapporto fra comics, cinema e tv. Sono nove le illustrazioni che raccontano la storia di emancipazione sentimentale, sessuale e criminale tra le comunità multietniche di Milano. Nove tavole per altrettanti stili sviluppati grazie a un percorso che ha messo a confronto linguaggi diversi in dialogo fra loro. Dopo la messa in onda in prima tv, tutti gli episodi sono disponibili on demand su Sky e in streaming su Now.

Foto da ufficio stampa Sky; music Perception from Bensound.com