Boom per i Måneskin su Instagram: l’exploit della band è anche social

I numeri premiano anche sui social media Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan; in una parola i Måneskin. Nell’anno dei record, infatti, dopo Sanremo e l’Eurovision, il gruppo chiude il 2021 con 7,5 milioni di follower totali sui Facebook, Twitter e Instagram. I quattro rocker entrano, così, in quattordicesima posizione nella classifica dei personaggi italiani dello spettacolo targata Osservatorio Social Vip. La crescita maggiore arriva da Instagram, dove per i Måneskin è stato vero e proprio boom di follower. Il gruppo ha, infatti, conquistato ben 165 posizioni rispetto a dodici mesi fa e si è posizionato 7° con 5,8 milioni. Oltre al profilo della band, Damiano e compagni sono seguitissimi anche con i loro profili personali. Cifre sbalorditive che coronano un anno travolgente suggellato anche dal rinnovo contrattuale con Sony Music Italy.

Foto di Francis Delacroix da ufficio stampa; music Perception from Bensound.com