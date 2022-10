Boris 4: intervista a Pietro Sermonti, Carolina Crescentini, Antonio Catania, Luca Amorosino

È stata presentata in pompa magna, nell’ultimo giorno della Festa del Cinema di Roma, la quarta stagione di Boris. In arrivo su Disney+ dal 26 ottobre, Boris torna con il (fortunatamente sempre solito) graffio, raccontando però un contesto differente. La morente tv generalista è infatti ancora più morente e perfino René e i suoi amici ora lavorano per una piattaforma globale. Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo hanno dovuto indubbiamente fare i conti con i tempi che cambiano e con l’assenza di Mattia Torre («In un certo senso sempre presente», dice il cast in conferenza). Il cast è invece rimasto per lo più immutato. «Cerchiamo di fare battute scomode che ancora non sono scomode. – dice Luca Amorosino - Lo diventeranno tra un po’». Del resto, come commenta Sermonti, «Boris è l’unica serie del mondo ad essere amata sia 15 anni fa in tv che su una piattaforma».

Foto Disney+