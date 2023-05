Bruno Vespa, scontro con Domenico De Masi a 5 Minuti: «Lei lo sa meglio di me, non finga»

Durante il programma «5 Minuti» su Rai 1, si è svolto un dibattito tra il sociologo Domenico De Masi e il conduttore Bruno Vespa, riguardo a Zelensky e la guerra in Ucraina. De Masi ha affermato che Zelensky e Biden hanno tratto vantaggio da questa guerra, sottolineando che Zelensky è stato trattato in modo differente soltanto a causa del conflitto. De Masi ha poi spiegato il suo punto di vista secondo il quale entrambe le nazioni hanno iniziato la guerra, mentre Vespa ha sostenuto che la guerra è iniziata il 22 febbraio 2022 da parte della Russia. A quel punto, il professore ha risposto che che la guerra in realtà è iniziata alcuni anni prima, aggiungendo: «Non finga, lei lo sa meglio di me». Il dibattito si è concluso con Vespa che ha dichiarato di rispettare le idee di De Masi, ma di non condividerle.

