Butter (Holiday Remix) è la nuova versione della super hit dei Bts perfetta per le feste

Si intitola Butter (Holiday Remix) la nuova versione che i Bts regalano della loro super hit Butter, disponibile in digitale. La band icona del pop globale, ha infatti pubblicato a sorpresa il remix natalizio che rinnova la forza del singolo originale. Intatta, infatti, l’energia che ha trasformato la traccia in un successo mondiale con l’aggiunta di quel tocco festivo. I suoni si fanno caldi e accoglienti, perfetti per risuonare durante il periodo delle feste di fine anno. Candidati come “Best Group Performance” ai Grammy, i Bts si sono da poco tornati live in presenza. Ora il nuovo regalo agli Army in segno di gratitudine per il loro supporto ed entusiasmo.

Foto courtesy of Bighit music da ufficio stampa Universal Music Italia; music Perception from Bensound.com