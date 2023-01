C'è posta per te, Stefano e Valentina stanno ancora insieme? Quello che è successo

Nella prima puntata della nuova stagione di C'è posta per te, ha fatto discutere la storia d'amore tra Stefano e Valentina. Molti spettatori hanno riconosciuto nei comportamenti dei due le tipiche caratteristiche di un amore tossico e distruttivo. Sposati dal 2017, la coppia ha tre figli: Nicholas, Allyson e Denise. I problemi sono nati a partire dal 2018, con le continue vessazioni da parte del marito e il tradimento con un altro uomo da parte di lei. Ciò che abbiamo visto in onda su Canale 5 è stato registrato circa 6 mesi fa, a fine giugno 2022, e c'è chi si chiede cosa sia successo tra i due in queste settimane. Gli utenti più scaltri hanno scoperto che i due non si seguono su Instagram.

