Camper Diem, Nathalie: «Ho trasformato un camper in un luogo di creatività»

Si chiama Camper Diem l'intero progetto di Nathalie, che ha trasformato un camper in una casa ma anche in un luogo di registrazione. Non a caso, è lei stessa a definirsi un'«entità viaggiante» e a rendere questa definizione reale e palpabile. «Ecco il mio camperino trasformato in uno studio mobile. Qui registro le idee che mi vengono sul momento» dice subito Nathalie presentandoci il suo covo. «La cosa più bella è potermi ispirare a ciò che vedo ogni giorno, al movimento e al senso di libertà. - continua poi la cantautrice - Camper Diem è nato tra il 2015 e il 2016 in un momento in cui viaggiavo spesso in camper con i miei amici. Ho pensato Perché non trasformare un camper in un luogo di creatività?. Così è diventato uno studio e una location per i concerti».