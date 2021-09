Carlo Conti e Vanessa Incontrada per i Seat Music Awards 2021: omaggi a Carrà, D’Orazio e Strada

Vanno in onda giovedì 9 e venerdì 10 settembre, in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona, i Seat Music Awards 2021, condotti d Carlo Conti e Vanessa Incontrada. «Sono molto felice di tornare a condividere il palco con Carlo - spiega Incontrada - quest’anno oltre ai grandi artisti musicali ci saranno attori, comici e conduttori. Questa cosa mi rende molto felice. È un messaggio importante, sarà uno show non selettivo». La parola passa a Carlo Conti: «Sarà una grande festa che consolida la ripartenza dello scorso anno. Credo che sia doveroso dedicare queste due serate di intrattenimento a Raffaella Carrà. Personalmente sono molto felice anche della presenza di Loretta Goggi che festeggia i quarant’anni di Maldetta Primavera». Il presentatore ha quindi dichiarato annunciato: «Consegneremo un premio ad Amadeus e Maria de Filippi, un riconoscimento per il contributo alla musica italiana». Previsti, infine, omaggi a Stefano D’Orazio e a Gino Strada.

Music: Perception from Bensound.com