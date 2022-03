Carmen Pommella, omaggio a Laura Betti

Al Teatro Ricciardi un omaggio a Laura Betti con “Venere tascabile” di Antonio D’Avino. Nei panni dell’artista c’è Carmen Pommella, che dopo l’ultima apparizione al cinema nel film di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”, interpreta la sfuggente quanto diabolica artista bolognese, ripercorrendo i momenti più salienti della sua vita: dagli esordi come cantante jazz al cinema e alle critiche aperte contro intellettuali e scrittori del tempo, fino alla morte di Pasolini. «L’idea di ricostruire la vita di un’attrice fuori da ogni schema, parte da lontano grazie all’incoraggiamento dell’amico Renato Carpentieri e con D’Avino abbiamo svolto un entusiasmante lavoro di ricerca, innovativo e inusuale come lui sa essere», dice Pommella. La messa in scena accompagnata dagli arrangiamenti di Salvatore Benitozzi e Carlo Cacace scopre una donna nell’intimità della sua casa romana, qualche mese dopo la morte violenta dell’amato Pier Paolo. «Laura è sola con la sua “disperata vitalità” e le sue canzoni, estorte con ostinazione ai più importanti intellettuali dell’epoca –afferma D’avino - proviamo così a restituire alcuni dei molteplici aspetti della sua straordinaria personalità».



Servizio di Dalia Coronato