Carmen Russo assente in studio al Gf Vip, come sta dopo la caduta?

Al Gf Vip gli utenti si stanno interrogando su un piccolo mistero: la puntata è infatti terminata con Orietta Berti che ha cantato “Via dei ciclamini” al posto del solito balletto di Carmen Russo. Cosa è successo? Per alcuni potrebbe c’entrare la caduta di Carmen della scorsa settimana: «Giovedì Carmen Russo è caduta e noi adesso dobbiamo ascoltare Via dei ciclamini. Buonanotte», ha scritto un utente. «Cara Orietta il Gf Vip Night appartiene solo alla unica e sola regina Carmen Russo. Fattene una ragione, quindi via, chiudere». «Ma Carmen Russo sta bene? Aspettavo solo le sue spaccate e le ruote», hanno commentato altri. «Carmen è in convalescenza dopo la caduta?!», «Dov’è Carmen Russo? Voglio la radiografia dell’anca in diretta», «Quello studio imploderà quando Carmen Russo farà un balletto mentre Orietta canta».

