Cesara Buonamici stronca Paolo Masella e conquista il pubblico: le parole dette in diretta al Grande Fratello, cosa è successo

Al GF, durante il confronto con Giselda Torresan, Paolo Masella ha spiegato che la sua nomination di qualche giorno prima era stata motivata dal desiderio di non ferire i sentimenti della giovane. Durante una conversazione con Alfonso Signorini, Paolo aveva spiegato di aver agito per proteggere Giselda, pensando che lei si stesse innamorando di lui. I due hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e ascoltare i commenti reciproci sulla nomination. Giselda ha ribadito che, nonostante lo trovi attraente, non è affatto il suo tipo. In studio, Cesara Buonamici ha criticato il suo comportamento di Paolo e il suo commento su Giselda. Secondo Cesara, il macellaio è molto concentrato su se stesso: «Paolo mi sembra molto preso da sé e questo lo porta a dare dei giudizi un po' affrettati. Lo dico in fiorentino: credo che abbia preso una boccata».

