Che tempo che fa, occhiataccia di Fiorello ad Amadeus durante l'intervista da Fazio: ecco cosa ha detto

Amadeus e Fiorello hanno lanciato un segnale distensivo nei confronti di Fabio Fazio e di Che Tempo Che Fa: dopo l'emanazione del regolamento che aveva vietato l'accesso dei cantanti del Festival di Sanremo in reti non Rai, la presenza del conduttore e della sua spalla sul Nove viene un po' come individuata come un modo per cercare di fare la pace e stemperare un po' la tensione che si era andata a creare... in molti però hanno notato un dettaglio in quell'intervista, qualcosa che ha fatto Fiorello nei confronti del conduttore e direttore artistico della Kermesse più attesa dell'anno.

