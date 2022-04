Che Tempo Che Fa ha adottato una nuova linea editoriale che prevede la decisione di raccontare la guerra in Ucraina in profondità e la rimozione del Tavolo, il blocco forse più leggero di tutta la trasmissione. Gli utenti però sperano in un ritorno al passato...

Foto Kikapress, Shutterstock; music Summer from Bensound.com