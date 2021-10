Chi è HoYeon Jung, l'attrice rivelazione di Squid Game che viene dalla moda

Sguardo deciso, carattere temerario e, sotto, sotto, un grandissimo cuore. Chi ha visto Squid Game, la serie dei record targata Netflix, non ha potuto non rimanere folgorato da HoYeon Jung, l'attrice che interpreta uno dei caratteri di punta dello show, la giocatrice 067. Da quando la serie è approdata in streaming i suoi numeri sono cresciuti e oggi HoYeon è una delle celebrity sudcoreane più seguite su Instagram, con più di 21 milioni di followers.

