Chi l'ha visto? Il programma di Federica Sciarelli ieri è terminato un'ora prima: gli utenti furiosi si “vendicano” così

Ieri, 5 giugno, la consueta puntata del mercoledì sera del programma televisivo Chi l'ha visto? - condotto come sempre da Federica Sciarelli – ha subito un'improvvisa variazione di palinsesto, terminando un'ora prima del consueto: la decisione è stata presa per fare spazio allo speciale elezioni, nel tentativo di capitalizzare l’alta audience che solitamente segue il programma investigativo. Tuttavia, la decisione della Rai ha causato la reazione opposta dei telespettatori che hanno deciso di vendicarsi in maniere più o meno creative! Andiamo a scoprire quali.

