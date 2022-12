Chi vincerà X Factor 2022? I commenti dei finalisti a poche ore dallo show al Mediolanum Forum

È il Mediolanum Forum di Assago a ospitare, come ormai da tradizione, la finale di X Factor 2022 che si celebra il prossimo 8 dicembre su Sky Uno e in streaming su Now (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e in simulcast in chiaro su TV8). I motori sono caldi e le prove si susseguono impegnando Francesca Michielin e i giudici – tutti si esibiranno live – insieme ai finalisti. In corsa per la vittoria sono Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea, in un perfetto equilibrio numerico per ogni giudice. Ospiti annunciati della finalissima i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza mentre la serata sarà divisa in tre manche. La prima è dedicata ai duetti con Francesca Michielin, quindi il Best Of con un medley e la Finale, con gli inediti dei due cantanti ancora in gioco. Ma quali sono le emozioni a poche ore dal live? Ecco i commenti dei protagonisti.

Foto di Virginia Bettoja da ufficio stampa Sky; music Elevate from Bensound.com