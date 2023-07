Chiara Ferragni criticata per gli incendi in Sicilia: Fedez attacca gli hater e poi cancella il tweet

In questi giorni, un post di Chiara Ferragni ha suscitato un gran dibattito a causa dell'emergenza climatica che sta colpendo l'Italia, dal nubifragio di Milano fino ai roghi della Sicilia. La famosa influencer è stata travolta dalle critiche dopo aver pubblicato una foto dall'Isola durante questo periodo di difficoltà ambientali e strutturali. Quindi, in risposta alle molteplici critiche rivolte alla moglie, Fedez ha scritto un appassionato post su Twitter per difenderla. Ha voluto sostenere la moglie e respingere le accuse che avevano preso di mira la sua scelta di condividere un'immagine di quel tipo durante i roghi in Sicilia. Tuttavia, inaspettatamente, quel tweet solidale di Fedez è misteriosamente svanito dai social. Cosa lo avrà portato a cancellarlo?

