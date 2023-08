Chiara Ferragni, critiche al trailer sulla puntata di The Ferragnez su Sanremo e lei sbotta sui social: «Non sparare cretinate»

Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram il trailer della puntata della seconda serie di “The Ferragnez” in cui finalmente si affronta il capitolo legato alla sua presenza al Festival di Sanremo dello scorso anno. La sua presenza sul palco dell'Ariston però ha suscitato anche qualche polemica, come quella del bacio sul palco tra Rosa Chemical e Fedez, quest'ultimo trascinato sul palco dal cantante in gara, mentre Chiara assisteva dietro le quinte. Immediatamente sono arrivati i commenti degli utenti, tra cui qualcuno che ha scritto: «La conferma che tutto fosse programmato», a cui Chiara ha risposto: «Guardati l'episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate». Un altro ha commentato: «E giù a creare hype per quel che ovviamente per un tot non era stato volutamente detto per usarlo per lo show poi». Anche in questo caso Chiara ha risposto: «Niente di tutto questo, basta guardare la puntata invece di sparare cavolate».

