Chiara Ferragni ha attraccato a Capri, facendo discutere il web per il suo outfit e soprattutto per il suo ‘reggiseno’ decisamente particolare. Tra una critica e l’altra, ecco quanto costa il top sfoggiato dalla fashion blogger nella visita all’isola tirrenica. Che la fondatrice di The Blonde Salad abbia sbagliato l’abbinamento?

Foto: Kikapress; Music: «Funday» from Bensound.com