Chiara Ferragni e Fedez comprano casa sul Lago di Como, ma i vicini di casa non sono contenti

La notizia ormai è di dominio pubblico: secondo il settimanale Chi, Chiara Ferragni e Fedez avrebbero comprato una splendida villa sul Lago di Como, per la precisione a Pognana Lario. Il gossip sulla nuova dimora dei Ferragnez riaccende i riflettori sul Lago di Como, così come accadde con George Clooney quando decise di comprare casa proprio qui. La notizia è senz'altro positiva in termini di visibilità e turismo ma non tutti hanno mostrato lo stesso entusiasmo per l'arrivo degli influencer in città. Ad essere preoccupati per il futuro, infatti, sarebbero i residenti, che temono con l'aumento del turismo anche l'aumento sconsiderato del prezzo della case. «I nostri figli non potranno comprare case nei loro paesi d'origine. Prezzi folli. Bisognerebbe mettere un freno o comunque dei limiti a queste speculazioni», ha scritto una lettrice di QuiComo, preoccupata dello scenario immobiliare dei prossimi mesi.

