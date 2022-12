Chiara Ferragni e Fedez, quanto costa il nuovo super attico che stanno costruendo: la cifra inimmaginabile

Le nuove palazzine nella zona sud-ovest di CityLife a Milano custodiscono anche la nuova dimora dei Ferragnez. Si tratta di una proprietà nuova di zecca e ancora in costruzione, e sarà un superattico con portineria, palestra e piscina condominiale. Per quanto riguarda i prezzi, secondo Milano Notizie le residenze Libeskind si aggirano sui 10mila euro a metro quadro. Gli appartamenti vanno da un prezzo complessivo di circa 840 mila euro agli attici più lussuosi da circa 4 milioni di euro. Il complesso offre case ultra-lussuose ed ovviamente eco-sostenibili. Una Cifra da capogiro per la nuova dimora milanese di Chiara Ferragni e Fedez, che decidono così di non abbandonare la zona city life.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com