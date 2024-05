Chiara Ferragni e il compleanno, quella dedica di Fedez di un anno fa che non ha portato bene

Chiara Ferragni dopo il caso Balocco non ha smesso di essere una delle personalità più chiacchierate del momento dal suo pubblico. Tutta la sua vita, le abitudini che aveva e che ora ha lentamente modificato, sono sotto torchio da parte dell'opinione pubblica. Di recente, pare che Chiara abbia preso la decisione di festeggiare il suo compleanno prima del solito. Ebbene si, perché il compleanno della Ferragni cade proprio il 7 Maggio, eppure Chiara avrebbe preferito dare inizio ai festeggiamenti con largo anticipo. Una presa di posizione che ha stupito (non poco) i fan della regina delle Influencers. Un anno fa, per il compleanno di Chiara Ferragni, Fedez scelse di affidare ad Instagram le sue parole d'amore: «Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo». Quindi ha concluso: «Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza». Questo, dopo averle regalato una bag di gomma a forma di gallina con tanto di cresta, becco ed effetto piume.

